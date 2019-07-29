Ранняя бронь квартир от ГК «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-29T16:47:28+03:00

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А уже сегодня у Вас есть шанс сделать предварительную бронь жилья своей мечты. 22 литер – это уже второй дом от «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре, в котором дольщики могут купить квартиру по новым правилам, с использованием счетов эскроу.

22 литер – это современное жилье комфорт класса в самом уютном, семейном микрорайоне города. Микрорайон спроектирован так, что в пешей доступности у жителей есть все необходимое. В «Губернском» возведена самая большая в городе школа, а также два детских садика. Совсем недавно завершились работы над одним из них – детским дошкольным образовательным учреждением на 300 мест. Его яркой отличительной особенностью стало наличие ясельных групп. Это первый садик в Краснодаре, в который будут принимать малышей начиная с 2-х месяцев.

Также на территории «Губернского» есть множество спортивных и детских площадок, зеленые просторные аллеи с арт-объектами, остановки общественного транспорта, а также площадка для выгула собак. Словом, все, что так нужно для счастливой жизни современной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU