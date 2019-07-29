В Краснодаре от отравления угарным газом погибла женщина и ее шестилетний сын

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-29T16:48:05+03:00

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Трагедия произошла 26 июля в одном из домов на улице Володарского в съемной квартире, где жила супружеская пара с шестилетним сыном.

Вечером пятницы женщина осталась с ребенком дома и готовила еду. В какой-то момент она уснула с сыном, в это время включенной на газовой конфорке стояла кастрюля, в которой начала гореть еда.

На следующий день муж вернулся из командировки, но не смог попасть домой. Дверь была заперта изнутри, никто не открывал – женщина и ребенок погибли. Медики не нашли на их телах повреждений.

- Прибывшие по вызову мужчины работники специальной службы вскрыли дверь и войдя в дом обнаружили его супругу и малолетнего сына без признаков жизни. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть женщины и ребенка, которая, по предварительным данным, наступила в результате отравления продуктами горения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, назначены экспертизы, которые помогут установить детали трагедии.

- В ходе расследования следователем будет дана юридическая оценка действиям погибшей женщины, в части проявленной небрежности при оставлении на включенной газовой плите пищи без притока кислорода. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU