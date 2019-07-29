В Музыкальном микрорайоне голосуют за передачу земель городу для строительства дорог

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-29T17:01:46+03:00

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В Музыкальном микрорайоне Краснодара администрация проводит встречи с жильцами многоквартирных домов. Собственниками предлагают передать землю придомовой территории в муниципалитет для проектирования и строительства дорог.

- Собрания прошли по трем домам ул. им. Есенина — № № 82/3, 82/4, 82/5. За то, чтобы передать землю городу, проголосовали 103 человека — передачу участков поддержали все собственники, которые пришли на встречи. Однако это чуть более половины от всех собственников квартир и помещений в этих домах — всего их 202. Для принятия решения по земельным участкам этого количества недостаточно, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Подобные встречи пройдут еще в 52-м домах и власти ждут активности от жителей. О встречах оповещают управляющие компании. А с теми, кто не смог прийти на собрание представители районной администрации встретятся лично.

ИСТОЧНИК KP.RU