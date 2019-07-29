В Горячем Ключе нашли череп Александра Сергеевича Пушкина
В траве у реки под Горячим Ключом нашли человеческие останки. На череп случайно наткнулись специалисты мэрии, когда занялись уборкой сухой травы у реки.
- Череп без признаков насильственной смерти, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Идентифицировать не представлялось возможным.
Для того чтобы определить принадлежность и пол человеческих останков, оперативники направили их в бюро судебно-медицинской экспертизы в Белореченске. А потом сравнили с данными людей, которые находятся в розыске.
- Выяснилось, что останки принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину, 1976 года рождения, - пояснил источник "КП" - Кубань". - С 15 апреля этого года мужчина числился в розыске.
Ранее полицейские нашли недостающую часть тела мужчины. Проводится проверка. по ее итогам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU