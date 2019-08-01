2019-08-01T13:19:07+03:00
Общество

Орлята возводят международные мосты

В проекте участвуют увлечённые языкознанием, историей и культурой народов мира, мальчишки и девчонки от 11 до 16 лет из Италии, Венгрии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Ирландии, Монголии и Ливана
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"
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В «Орлёнке» ребята знакомят новых друзей с особенностями своих стран, рассказывают о значении узоров и символов народных костюмов, учат друг друга словам приветствия, песням, пробуют блюда национальной кухни и вместе изготавливают сувениры с элементами народной росписи и печати.

«Международная смена «Мосты дружбы» выстраивает важный межкультурный диалог между юными представителями разных государств. Это, безусловно, объединяет, даёт фундаментальные понятия о взаимном уважении и толерантности, что позволяет ребятам размышлять о том, что может сделать каждый человек для поддержания мира на Земле. Таким образом, активно взаимодействуя друг с другом, они и формируют те самые надёжные мосты, которые будут крепко соединять наши страны и станут основой для позитивного дружеского общения и перспективного сотрудничества», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены орлята откроют международный клуб по переписке, посетят мастер-классы профессиональных спортсменов и хореографов, подготовятся к празднованию Международного дня дружбы, станут участниками Малых Олимпийский игр, а также конкурса «Сказки народов Мира», где представят самые известные фольклорные произведения своих стран.

Кроме того, орлята проведут телемост со сверстниками из лагеря «Тайвинго» (Канада), где обсудят возможность воплощения и формат совместных проектов. В онлайн общении также примет участие президент Международной ассоциации лагерей, друг «Орлёнка» Джон Джоргенсон.

Завершится программа пребывания детей в «Орлёнке» премьерой мюзикла «Твое время пришло», который ребята из разных стран готовят в течение смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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