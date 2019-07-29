Экспорт Краснодарского края за шесть месяцев 2019-го составил 700 млн долларов

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-29T17:18:42+03:00

До 2024 года прирост этого показателя должен составить 46%

Изменить размер текста: A A

Краснодарский край бьется за рост экспорта продукции агропромышленного комплекса. Согласно нацпроекту, регион планирует увеличить этот показатель должен достичь 3,8 млрд долларов США, что на 46% больше, чем в 2018-м году.

Ставку Кубань делает на зерно, масложировую, мукомольно-крупяную и крахмала-паточную продукцию.

– Развитие должно быть поступательным, все ресурсы для этого у нас есть. Сегодня экспорт кубанской продукции достиг значительных объемов, набран хороший темп. И рекордный урожай зерна дает нам уверенность в выполнении поставленных задач, – акцентировал глава региона Венимамин Кондратьев.

С начала года за шесть месяцев экспорт продукции АПК Краснодарского края составил более 700 млн долларов.

Рост планируют продолжить за счет расширения. В 2019-м году планируют ввести 3,4 тысячи гектар мелиорируемой площади. На это уйдет 1,1 млрд рублей.

Кроме того на поддержку фермеров и развитие сельхозкооперации выделено 118 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU