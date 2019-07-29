Таможенники нашли в поезде «Сухум – Самара» тайник с контрабандой сигарет
Сотрудники таможенного поста на железной дороге у границы с Абхазией нашли в поезде «Сухум – Самара» тайник с контрабандой сигарет.
Проводник сначала заверял таможенников, что подлежащих декларированию товаров в вагоне нет, но проверка показала обратное.
- За декоративной накладкой воздуховода в районе купе №3 и №7, было установлено наличие табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля способом, затрудняющим их обнаружение. При демонтаже накладок в межпотолочном пространстве были обнаружены спрятанные сигареты в общем количестве 125 блоков, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
Все сигареты изъяли, а контрабандистам придется выплатить штрафы – возбуждены два административных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU