Таможенники нашли в поезде «Сухум – Самара» тайник с контрабандой сигарет

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-29T17:25:07+03:00

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Сотрудники таможенного поста на железной дороге у границы с Абхазией нашли в поезде «Сухум – Самара» тайник с контрабандой сигарет.

Проводник сначала заверял таможенников, что подлежащих декларированию товаров в вагоне нет, но проверка показала обратное.

- За декоративной накладкой воздуховода в районе купе №3 и №7, было установлено наличие табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля способом, затрудняющим их обнаружение. При демонтаже накладок в межпотолочном пространстве были обнаружены спрятанные сигареты в общем количестве 125 блоков, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Все сигареты изъяли, а контрабандистам придется выплатить штрафы – возбуждены два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU