На Кубани освоили 30% средств по нацпроектам

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-29T18:02:20+03:00

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Больше всего денег освоили по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» – 877,2 млн рублей. Эти средства направили в Фонд развития бизнеса края и другие организации. По нацпроекту «Демография» освоили почти половину средств.

- Благодаря этому 11 тысяч семей получили выплаты за рождении первого, а также третьего и последующих детей - 2,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации края. - Все нацпроекты на Кубани в «зеленой зоне». Дополнительные предложения для достижения целевых показателей предоставим через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU