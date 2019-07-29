На Кубани освоили 30% средств по нацпроектам
Этот показатель увеличился на 7%
фото: пресс-служба администрации края
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Больше всего денег освоили по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» – 877,2 млн рублей. Эти средства направили в Фонд развития бизнеса края и другие организации. По нацпроекту «Демография» освоили почти половину средств.
- Благодаря этому 11 тысяч семей получили выплаты за рождении первого, а также третьего и последующих детей - 2,8 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации края. - Все нацпроекты на Кубани в «зеленой зоне». Дополнительные предложения для достижения целевых показателей предоставим через месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU