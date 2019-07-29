В Анапе подросток прыгнул с катера и лишился фаланг двух пальцев
Его жизни ничего не угрожает
ФОТО: архив "КП"
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22 июля в полицию поступило сообщение, что на одном из пляжей Анапы неудачно прыгнул с катера 15-летний парень. Ему оказали первую помощь, но без ампутации двух фаланг пальцев, к сожалению, обойтись не удалось.
- Подросток 2003 года рождения неудачно прыгнул с катера, - сообщает источник в правоохранительных органах. – В результате он получил травму правой кисти. От удара об ему оторвало две фаланги.
ИСТОЧНИК KP.RU