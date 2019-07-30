На Кубани собрали более 18 тысяч тонн фруктов

СЕГОДНЯ 07:06 2019-07-30T07:06:22+03:00

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В Краснодарском крае собрали 18,5 тысяч тонн фруктов. В том числе семечковые культуры убрали с площади более 650 гектаров, их урожай превышает 8,3 тысяч тонн, ягод - 807 тонн.

- В крае оказывают помощь садоводческим предприятиям. С начала года им выплатили более 500 миллионов рублей. Аграриям возмещают часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 голу на финансирование отрасли садоводства направлено свыше 700 миллионов рублей. В том числе, 101 миллион рублей будет израсходован в рамках региональной программы «Молодой сад» на грантовую поддержку фермеров.

Напомним, экспорт Краснодарского края за шесть месяцев 2019-го составил 700 млн долларов. До 2024 года прирост этого показателя должен составить 46%.

ИСТОЧНИК KP.RU