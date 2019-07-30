В Сочи пройдет джазовый фестиваль

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-30T08:09:02+03:00

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С 1 по 3 августа в Сочи состоится X Фестиваль SOCHI JAZZ FESTIVAL. Он пройдет на площади Флага, где музыканты выступят для жителей и гостей курорта.

- В связи с этим временно ограничат движение транспорта с вечера 30 июля с 18:00 до 4 августа до 22:00 по улице Парковой – от перекрестка с Горького до площади Флага, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Бесплатные джазовые концерты будут проходить ежедневно. 1 августа состоится парад участников Фестиваля по улице Навагинской, который стартует в 19:00. После на площади Флага перед зрителями выступят: Биг-бэнд «Саранск», Биг-бэнд «Сочи» и Сергей Коренев Project.

2 августа в 18:00 здесь же свое творчество продемонстрируют Биг-бэнд «Саранск» и «Guitar Summit» из Вологды. На 3 августа запланированы выступления Квартета Натальи Смирновой из Москвы и американского музыкального коллектива Nick Levinovsky Trio. Начало концерта в 18:00.

История SOCHI JAZZ FESTIVAL началась в 2010 году, когда в столице XXII Олимпийских Игр стартовала Культурная Олимпиада. За годы существования мероприятие посетили более 40 тысяч зрителей.

Напомним, 3 тысячи человек погуляли на свадьбе в «Атамани». В этнокомплексе прошел фестиваль свадебной выпечки и обрядов «Ряндэ гильце».

ИСТОЧНИК KP.RU