2019-07-30T08:02:06+03:00
Происшествия

В Сочи во время катания на гидроцикле погибли двое мужчин

Парни врезались в натянутый между катерами трос
Александра ПОДУШКО
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Фото: Южного следственного управления на транспортеФото: Южного следственного управления на транспорте
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На Кубани проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, которые катались на гидроцикле в районе одного из пляжей Сочи.

- По предварительным данным, 29 июля около 16:00, произошло столкновение водного транспорта с тросом, натянутым между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке. В результате водитель гидроцикла и пассажир погибли, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

На месте происшествия работала следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы, и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Анапе подросток прыгнул с катера и лишился фаланг двух пальцев. Его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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