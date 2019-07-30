Температура воды в Черном море 30 июля 2019: холоднее всего в Анапе

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-30T08:33:53+03:00

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В конце июля вода в море прогрелась до приятных значений. В Анапе купаться прохладнее всего - +24,5 градусов, в Новороссийске на 0,3 градуса теплее.

30 июля водичка в Геленджике – 25 градусов, в Джубге – 25,1 градус. А теплее всего море в Туапсе, оно здесь прогрелось до 25,8 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +25,5, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +26.

- На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16…21 градус, на участке Анапа-Геленджик до +24, днем столбики термометров покажут +32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU