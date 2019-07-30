В Новокубанскую больницу поступило новое медоборудование для детей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-30T09:04:53+03:00

На это из краевого бюджета было выделено почти 4,5 миллиона рублей

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В Краснодарском крае продолжается реализация федерального нацпроекта «Здравоохранение».

- За полгода в Центральную районную детскую поликлинику Новокубанской ЦРБ приобретено 6 единиц медоборудования. Это аппарат УЗИ, 12-ти канальный электрокардиограф, а также бесконтактный тонометр, щелевая лампа и авторефкератометр, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

На новую технику из краевого бюджета было выделено почти 4,5 миллиона рублей. С помощью этой аппаратуры врачи Новокубанска проводят амбулаторные обследования и профилактические осмотры ребят.

В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» в детские поликлиники и отделения медорганизаций было закуплено 480 единиц оборудования, еще не менее 300 единиц техники поступит в 2019 году.

Напомним, в Краснодарском крае с начала года открыли 12 офисов врачей общей практики. Подобных пунктов на Кубани уже 268.

ИСТОЧНИК KP.RU