В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдет лекция

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-30T09:18:01+03:00

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9 августа в 14:00 часов в парке «Россия – Моя история» пройдет лекция. Сотрудники комплекса расскажут о дне, когда фашисты захватили столицу Кубани.

- Гости парка узнают, какие порядки были установлены с первых же дней оккупации. Кто стал главным бургомистром из числа горожан. Озвучат и имена героев-кубанцев, ставших на защиту Краснодара и много других интересных сведений, которых в общем доступе не найти, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Вход в лекторий – свободный, посещение экспозиции – по входным билетам.

Напомним, с 1 по 3 августа в Сочи состоится X Фестиваль SOCHI JAZZ FESTIVAL. Он пройдет на площади Флага, где музыканты выступят для жителей и гостей курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU