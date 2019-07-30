В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдет лекция
9 августа в 14:00 часов в парке «Россия – Моя история» пройдет лекция. Сотрудники комплекса расскажут о дне, когда фашисты захватили столицу Кубани.
- Гости парка узнают, какие порядки были установлены с первых же дней оккупации. Кто стал главным бургомистром из числа горожан. Озвучат и имена героев-кубанцев, ставших на защиту Краснодара и много других интересных сведений, которых в общем доступе не найти, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Вход в лекторий – свободный, посещение экспозиции – по входным билетам.
Напомним, с 1 по 3 августа в Сочи состоится X Фестиваль SOCHI JAZZ FESTIVAL. Он пройдет на площади Флага, где музыканты выступят для жителей и гостей курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU