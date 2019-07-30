СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-30T09:36:14+03:00

В Щербиновском районе парень украл металлическую бочку весом более двух тонн Фото: Архив "КП"

Ее рыночная стоимость с учетом износа составила более 30 тысяч рублей

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В Щербиновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

В дежурную часть обратился директор кооперативного комбината. Он сообщили, что с территории предприятия пропала металлическая бочка весом более двух тон. Согласно заключению эксперта, ее рыночная стоимость с учетом износа составила более 30 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, проверили пункты приема металлолома. Вскоре они установили причастность к совершению преступления 19 - летнего парня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Молодого человека задержали. В отделе полиции он признался, что бочку продал, а деньги потратил на личные нужды. Парню грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU