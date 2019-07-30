СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-30T10:04:53+03:00

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В Краснодаре обсудили проблемы, связанные с выплатами в сфере автострахования. Евгений Первышов встретился с главами компаний, которые работают в этой сфере.

- Каждая страховая компания несет персональную ответственность за выплату перед своими клиентами. Система действует именно так. При возникновении сомнений в каждом конкретном случае, по каждому факту необходимо разбираться детально. Если случай действительно страховой - в полном объеме выплачивать начисленные денежные средства, - сказал Евгений Первышов.

- На встречи были заместители главы Краснодара Артем Доронин и Виталий Косенко, руководители 25 расположенных в кубанской столице филиалов и представительств страховых компаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В последние месяцы растет число фактов, связанных с завышением уровня выплат в сфере автострахования. Больше всего таких случаев происходит в Краснодаре и Армавире, а также в Туапсинском и Северском районах.

На Кубани работают 76 зарегистрированных филиалов и представительств страховых компаний, по итогам прошлого года рынок ОСАГО в регионе составил порядка 9 миллиардов рублей, уровень выплат - около 90 процентов.

На встрече обсудили возможность создания межведомственной рабочей группы, в которую должны войти, в том числе, представители правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU