СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-30T10:27:59+03:00

На Кубани местная жительница заняла у знакомой более двух миллионов рублей и не вернула Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Белореченске приставы помогли женщине вернуть долг на крупную сумму – более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Местная жительница заняла деньги у знакомой и по неизвестной причине не вернула. Потерпевшая была вынуждена искать справедливости в суде.

- Судебные приставы Белореченского районного отдела реализовали весь комплекс мер, направленных на исполнение документа. Должница не проживала по месту регистрации и уклонялась от исполнения решения суда и от встречи с судебными приставами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП.

Судебные приставы провели рейд по знакомым должницы. Они установили, что женщина планирует совершить крупную покупку на имя одного из своих друзей, чтобы на приобретенное имущество нельзя было обратить взыскание. Сотрудники службы установили время и место сделки. Где они поговорили с женщиной. Это подействовало на нее и, она погасила задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU