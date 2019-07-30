В Адлерском районе Сочи в аварии пострадали 4 человека
В Адлерском районе Сочи 14 километре автодороги «ФАД Адлер - Красная Поляна» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля ЛАДА ГРАНТА выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2108, в котором находились 4 человека.
- В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира ВАЗ 210. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
На дорогах региона за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 12 ДТП, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, в результате которых 4 человека пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU