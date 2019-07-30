Павел Абрамчик возглавил управление по жилищным вопросам Краснодара

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-30T10:47:27+03:00

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Управление по жилищным вопросам Краснодара возглавил Павел Абрамчик. Глава города представил его кандидатуру на внеочередном 78-м заседании городской Думы Краснодара. Депутаты согласовали назначение Павла Абрамчика на эту должность. Ранее он трудился в качестве заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК.

- Павел Михайлович зарекомендовал себя эффективным руководителем. Он хорошо знает сферу жилищно-коммунального хозяйства, почти год занимался решением важнейших стратегических для Краснодара направлений. Убежден, он сумеет наладить максимально эффективную работу городского управления по жилищным вопросам, - сказал Евгений Первышов.

- Павел Абрамчик родился 7 февраля 1984 года в краевой столице. Он получил два высших образования. В 2006 окончил факультет «Финансы и кредит», в 2011 - юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2010 году руководил муниципальным учреждением «Городское бюро наружной рекламы», в 2012 работал в департаменте архитектуры Краснодарского края, с 2013 по 2018 год трудился в качестве заместителя директора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU