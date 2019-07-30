2019-07-30T11:02:25+03:00
Общество

В Сочи сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Электрокар»

Подобные проверки будут проходить во всех районах города на протяжении всего курортного сезона
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД СочиФото: отдел пропаганды ГИБДД Сочи
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В Сочи сотрудники ГИБДД проверили водителей, которые предоставляют экскурсионные услуги, и различные электромобили, гольфкары, грузовые электрические тележки. Это профилактическое мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также для пресечения нарушений ПДД.

- При проверке очередного перевозчика инспекторы выяснили, что водитель перевозивший группу туристов, без прав. Его отстранили от управления, электромобиль отправился на специальную охраняемую стоянку, а сам водитель доставлен в суд. Ему было назначено наказание в виде административного ареста на 7 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды ОГИБДД Сочи.

Такие мероприятия будут проходить во всех районах города на протяжении всего курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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