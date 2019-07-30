Краснодарца обвиняют в сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-30T11:15:48+03:00

Он размещал в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данном общественном объединении

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- В Краснодаре по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории РФ иностранной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что с марта 2018 года мужчина состоит в этом объединении. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности. Также парень в апреле и июне 2019 года разместил в своем аккаунте одной из социальных сетей сведения о данной организации.

Проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU