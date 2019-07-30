2019-07-30T11:36:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре вор-рецидивист украл из особняка коллекцию часов за 120 тысяч долларов

Ценности принадлежали директору компании-застройщика
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Ущерб оценили в 7,5 млн рублейУщерб оценили в 7,5 млн рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Краснодаре в ночь на 24 июля обокрали дом 42-летнего директора компании-застройщика и учредителя нескольких строительных и риэлторских фирм. В особняк на улице Фрунзе в центре города вор влез через окно, разбив стекло простым кирпичом.

Добычей злоумышленника стала коллекция дорогих швейцарских часов и ювелирные украшения. Хозяин дома оценил ущерб в 7,5 млн рублей. Среди похищенного были часы Breguet стоимостью 70 тысяч долларов, женские часы Chopard за 20 тысяч долларов и часы Hublot за 30 тысяч долларов. Кроме того, вор прихватил с собой ювелирные украшения.

Сыщики поймали злоумышленника по горячим следам. Им оказался профессиональный вор-рецидивист. На счету 33-летнего мужчины уже два срока за кражи и две судимости по антинаркотической статье.

- Злоумышленник взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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