На Кубани пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-30T11:29:33+03:00

В этом году на празднике появится винный душ

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В Краснодарском крае 10 августа пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019». Новинкой этого года станет винный душ в ходе интерактивного батла «Сухое против полусладкого».

В Тамани на территории сквера Головатого пройдет ярмарка «Арбузный рай», где местные фермеры и хозяйства представят десятки тонн разных сортов кубанской ягоды и дынь. Также развернется выставка производителей вина и винограда.

- В сквере Лермонтова будут работать интерактивные площадки для активного отдыха и развития детского творчества, а в Фольклорном театре организуют концертную программу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Но самое интересное здесь пройдет вечером в пляжной зоне. В 19:30 начнется концертная программа с участием приглашенных коллективов.

Фестиваль «Таманская лоза» проводят с 2001 года. В прошлом году его посетили более 10-ти тысяч гостей со всей России, а рекордом праздника стал самый большой арбуз весом более 50 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU