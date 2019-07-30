На Кубани пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019»
В Краснодарском крае 10 августа пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019». Новинкой этого года станет винный душ в ходе интерактивного батла «Сухое против полусладкого».
В Тамани на территории сквера Головатого пройдет ярмарка «Арбузный рай», где местные фермеры и хозяйства представят десятки тонн разных сортов кубанской ягоды и дынь. Также развернется выставка производителей вина и винограда.
- В сквере Лермонтова будут работать интерактивные площадки для активного отдыха и развития детского творчества, а в Фольклорном театре организуют концертную программу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Но самое интересное здесь пройдет вечером в пляжной зоне. В 19:30 начнется концертная программа с участием приглашенных коллективов.
Фестиваль «Таманская лоза» проводят с 2001 года. В прошлом году его посетили более 10-ти тысяч гостей со всей России, а рекордом праздника стал самый большой арбуз весом более 50 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU