СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-30T11:44:44+03:00

В Славянске-на-Кубани заместитель директора строительной компании похитил около 700 тысяч рублей

Деньгами он распорядился по своему усмотрению

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В Славянском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора строительной компании. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

По версии следствия, 40-летний местный житель, являясь заместителем директора строительной компании, в течение нескольких лет предоставлял в бухгалтерию предприятия подложные договоры на проведение ремонтных работ на территории завода. Ему удалось присвоить себе около 700 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Полицейские установили, что сведения об осуществлении ремонтных работ и благоустройства территории предприятия не соответствуют действительности.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU