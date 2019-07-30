В Староминском районе руководитель организации выплатит штраф за коррупционное правонарушение

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-30T12:22:08+03:00

Он принял на работу бывшего госслужащего и не сообщил об этом в необходимые органы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Староминского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Сотрудники ведомства обнаружили недостатки в деятельности коммерческой организации ОАО «Кавказ».

В нарушение ФЗ «О противодействии коррупции» руководитель фирмы уведомление о приеме на работу бывшего государственного служащего, проходившего службу в ОМВД России по Староминскому району, в государственный орган не направил.

- В отношении юридического лица, а также его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). Им выписаны штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU