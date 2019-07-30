39-летняя сочинка умерла, выпив бутылку пива

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-30T13:21:46+03:00

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Инцидент произошел 23 июля в Сочи. Скорую в квартиру к 39-летней жительнице курорта вызвали родители женщины. Однако медики, приехавшие на место происшествия, лишь констатировали ее внезапную смерть.

- Посмертный диагноз, который поставили потерпевшей - отек легких, интоксикация, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что накануне смерти женщина выпила литр крепкого пива известной марки. А неделю назад лежала в инфекционной больнице с острым воспалением легких.

Для более детального выяснения причин смерти молодой женщины ее тело направили в к судмедэкспертам. По итогам проведенного специалистами анализа правоохранителями будет принято процессуальное решение.

Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU