В Краснодаре больше месяца ищут 27-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-30T12:45:27+03:00

Калина Валерия не выходила на связь с близкими с 25 июня

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Отделом полиции поселка Калинино разыскивается без вести пропавшая Калина Валерия Геннадьевна. 27-летняя девушка 25 июня около 18:00 ушла из дома, расположенного по улице 21 Партсъезда. Ее видели в районе остановки Ангарской, до сих пор на связь с близкими она не выходила.

Рост девушки 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, короткая стрижка, черные прямые волосы, глаза темного цвета. Также у нее есть шрамы на левом плече и ноге.

В день, когда Валерия пропала, на ней была черная куртка, черные резиновые сапоги, синие джинсы, шапка из тонкой ткани.

- Если вы знаете какую-либо информацию о местонахождении девушки, незамедлительно сообщите об этом в отдел полиции (адрес: г. Краснодар, ул. Домбайская, д. 10/1) или по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (918) 679-23-21, либо 102, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU