Кубанцы предпочитают отдыхать под музыку в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-30T12:57:24+03:00

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Согласно полученным результатам, горожане охотнее покидают свои квартиры на выходные дни, чем жители станиц и хуторов. При этом наиболее мобильная категория «внутренних» туристов – молодые люди 25 – 35 лет. Как правило, большинство отдыхающих перемещаются внутри домашнего региона. Больше половины абонентов даже летом никуда не выезжают из своего населенного пункта.

Обилие морских курортов не привлекает кубанцев – большинство из них предпочитают на выходные посещать свои фазенды. Самые популярные дачные поселки расположены в Динском и Красноармейском районах. Как правило, дачники уезжают туда в пятницу вечером и возвращаются в воскресенье после обеда.

Кубанцы, которых все же соблазнила ласковая морская вода, предпочитают курорты Черного моря. За исключением обитателей населенных пунктов Азовского побережья. По информации МТС, самый посещаемым городом сезона-2019 стал Геленджик. Вторую строчку рейтинга популярности у туристов занимает Анапа.

Самые опытные отдыхающие предпочитают добираться до курортов на собственном автомобиле ночью. Те же, кто не готов преодолевать длительные расстояния, выбирают места поближе – Джубга, Лермонтовское в Туапсинском районе.

Помимо дачной идиллии и пляжного релакса, кубанцы выбирают активный отдых в предгорных районах края. Чаще всего туристы посещают Горячий Ключ и поселки Северского района. Туристические направления Адыгеи, Апшеронского и Мостовского районов также любимы жителями Кубани, но менее посещаемы в формате отдыха выходного дня.

Независимо от места дислокации, на отдыхе более 70% абонентов постоянно пользуются интернетом. При этом чаще всего задействованы мессенджеры и социальные сети. На их долю приходится больше половины трафика. Вторую строку в топе пользовательских развлечений оказались музыкальные стриминговые сервисы. При этом видео на Youtube смотрит не более 7% отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU