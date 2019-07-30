2019-07-30T13:03:57+03:00
Происшествия

В жилых кварталах Сочи появились экзотические тараканы

Их длина тела достигает 5 сантиметров, а с усами – превышает 9
Александра ПОДУШКО
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Фото: npsochi.ruФото: npsochi.ru
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На курорте выявлено распространение одного из крупнейших тараканов мира – американского. Длина тела насекомого достигает 5 сантиметров, а с усами может превышать 9. Он имеет красно-коричневую окраску, хорошо летает.

Таракан встречается по всему миру. В теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях и в природной среде, прячась днем в различных сырых убежищах, предпочитая гниющую древесину.

- Это насекомое ест практически любые органические остатки. Тараканы считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Как считают специалисты Сочинского национального парка, появление американского таракана во многих районах курорта может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством их из террариумов. Также они говорят, что у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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