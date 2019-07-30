2019-07-30T13:18:01+03:00
Общество

В Краснодаре из-за ремонта на подстанции изменится маршрут двух троллейбусов

Специалисты МУП КТТУ произведут замену электрических проводов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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С 23:00 30 июля до 05:00 31 июля на тяговой подстанции № 25 проведут ремонтные работы. Из-за этого внесут изменения в график и маршрут движения троллейбусов № 14 «Комсомольский микрорайон -Бальнеолечебница» и № 20 «Комсомольский микрорайон - железнодорожный вокзал «Краснодар-1».

- Специалисты МУП КТТУ заменят электрические провода, которые питают подстанцию. Это позволит избежать серьезных поломок на подстанции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Последний троллейбус № 14 от остановки «Бальнеолечебница» до Комсомольского микрорайона поедет в 21:44. Рейсы в 22:00 и 22:20 проследуют до Троллейбусного депо № 2.

Время отправления троллейбуса № 20 от остановки «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» до Комсомольского микрорайона - 21.35. Рейсы в 22:02 и 22:30 проследуют до Троллейбусного депо № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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