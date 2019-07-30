В Краснодаре 19-летний парень получил химический ожог глаз
Его госпитализировали
ФОТО: архив "КП"
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21 июля в городскую клиническую больницу №3 с ожогом обоих глаз поступил Проскурин С. 1999 года рождения. Врачи оказали ему помощь, выписали пациента и сообщили об этом случае полицейским. Правоохранители до сих пор не могут найти пострадавшего, чтобы выяснить причину ожога.
- 19-летний парень получил химический ожог обоих глаз и контузию правого глаза, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Известно, что его привезли на скорой с улицы Красноармейской, 55. Обстоятельства получения ожога неизвестны. Продолжаем поиски пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU