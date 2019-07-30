2019-07-30T13:31:35+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина сорвал с шеи отдыхающей цепочку

Ему грозит до четырех лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске мужчина сорвал с шеи отдыхающей цепочкуВ Новороссийске мужчина сорвал с шеи отдыхающей цепочкуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Новороссийска обратилась гостья города. Женщина отдыхала с семьей на пляже, когда незнакомый мужчина подсел к ней и сорвал с ее шеи золотую цепочку. После он быстро убежал с места происшествия.

Полицейские опросили заявительницу и возможных свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Составленную ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника передали всем дежурным нарядам полиции.

Через час на одной из улиц города заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Для дальнейшего разбирательства 29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. У него обнаружили и изъяли похищенное ювелирное украшение.

Цепочку задержанный планировал продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 4 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Краснодаре на 2,5 месяца частично перекроют улицу Бородинскую
В Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов
На Кубани прокуратура требует выдать онкобольному обезболивающее
Администрация Краснодара сэкономила 500 млн рублей
На Кубани 12-летний мальчик избил трех детей и бегал за ними с топором
Владельцам старинных домов в центре Краснодара рассказали об исторической ответственности
В Сочи открылся театральный лагерь ГИТИС
На Кубани мужчина получил смертельную травму, ходил с ней месяц, потом упал и умер
В Краснодаре 19-летний парень получил химический ожог глаз
В Краснодаре из-за ремонта на подстанции изменится маршрут двух троллейбусов
В жилых кварталах Сочи появились экзотические тараканы
Кубанцы предпочитают отдыхать под музыку в соцсетях
В Краснодаре больше месяца ищут 27-летнюю девушку
39-летняя сочинка умерла, выпив бутылку пива
В Староминском районе руководитель организации выплатит штраф за коррупционное правонарушение
В Краснодаре пройдет выставка арт-группы «ОКНО»
В Славянске-на-Кубани заместитель директора строительной компании похитил около 700 тысяч рублей
На Кубани пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019»
В Краснодаре вор-рецидивист украл из особняка коллекцию часов за 120 тысяч долларов
Краснодарца обвиняют в сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
В Сочи сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Электрокар»
Павел Абрамчик возглавил управление по жилищным вопросам Краснодара
В Адлерском районе Сочи в аварии пострадали 4 человека