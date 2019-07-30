В Новороссийске мужчина сорвал с шеи отдыхающей цепочку

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-30T13:31:35+03:00

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

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В дежурную часть Новороссийска обратилась гостья города. Женщина отдыхала с семьей на пляже, когда незнакомый мужчина подсел к ней и сорвал с ее шеи золотую цепочку. После он быстро убежал с места происшествия.

Полицейские опросили заявительницу и возможных свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Составленную ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника передали всем дежурным нарядам полиции.

Через час на одной из улиц города заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Для дальнейшего разбирательства 29-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. У него обнаружили и изъяли похищенное ювелирное украшение.

Цепочку задержанный планировал продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 4 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU