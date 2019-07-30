На Кубани мужчина получил смертельную травму, ходил с ней месяц, потом упал и умер

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-30T13:36:18+03:00

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25 апреля из ЦРБ станицы Каневской позвонили в полицию. Медики сообщили, что к ним без сознания попал мужчина Карпенко В. По их данным, пациент стоял возле своего двора, и ему стало плохо: он упал лицом вперед, начались судороги и пошла пена изо рта. Скорая доставила мужчину в ЦРБ Каневской. Затем 26 апреля он умер.

- По результатам вскрытия установили, что примерно за месяц до госпитализации мужчина получил тяжкие телесные повреждения, они не были причиной смерти, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Не позднее 26 марта 59-летний мужчина получил черепно-мозговую травму с образование гематомы. Это является тяжким вредом здоровья. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU