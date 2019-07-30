2019-07-30T13:49:06+03:00
Звезды

В Сочи открылся театральный лагерь ГИТИС

Участники будут изучать актерское мастерство, сценическое движение, разбирать пьесы Чехова и трагедии Шекспира
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи открылся летний театральный лагерь ГИТИС. Это новый проект самого известного театрального вуза нашей страны.

- Две недели участники лагеря будут изучать и практиковать актерское мастерство, сценическое движение, разбирать самые известные пьесы Чехова и трагедии Шекспира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как рассказал декан режиссерского факультета ГИТИС Владимир Байчер, администрация президента выделила грант на проведение этого мероприятия. Также существенную поддержку оказала мэрия Сочи.

Занятия проводятся на базе Нового театра Сочи. Выпускникам ГИТИСа предложили показать на сочинской сцене дипломные работы. Возможно, небольшую постановку участники летнего лагеря представят и по окончанию смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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