2019-07-30T13:55:21+03:00
Общество

Владельцам старинных домов в центре Краснодара рассказали об исторической ответственности

433 здания входят в реестр ценных градоформирующих объектов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Еще весной этого года были определены границы исторического поселения Краснодара. Теперь 433 здания входят в реестр ценных градоформирующих объектов. На собственников жилья это наложило дополнительные обязательства.

Теперь проживающие внутри кварталов исторического поселения при ремонте домов должны придерживаться особых ограничений. О требованиях, связанных с их содержанием, местным жителям рассказали на специальной встрече.

В зале администрации собралось более двухсот человек. Отвечали на их вопросы заместитель руководителя Управления охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Натэла Бирюкова, начальник отдела памятников архитектуры, исторического монументального искусства краевого Управления госохраны объектов культурного наследия Сергей Онищенко и многие другие.

- При ремонте таких домов акцент ставится на сохранении внешнего вида. Во всем остальном жителям оставлены достаточно широкие возможности. В этих зданиях допускается ремонт внутри и снаружи, в том числе реконструкция. Разрешены пристройки, монтаж современных систем кондиционирования, пожаротушения, безопасности, - сообщает «Юг Times».

Фактически собственник вправе делать с таким зданием почти все, лишь бы не менялся его внешний вид. И это относится даже не ко всему дому, а к его фасаду: стене, выходящей на улицу. Именно он формирует его уникальный облик.

При ремонте фасада государственная историко-культурная экспертиза не требуется, не нужны и специалисты-реставраторы. Достаточно обратиться в администрацию города и представить эскиз для согласования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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