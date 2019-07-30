На Кубани 12-летний мальчик избил трех детей и бегал за ними с топором

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-30T13:57:04+03:00

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21 июля в дежурную часть Калининского района позвонила женщина. Она сообщила, что соседский 12-летний мальчик избил ее детей. За день до этого ребенок зашел в их двор и разбил банки с посудой. 21 июля он накинулся на ее двух сыновей 10 и 5 лет и 8-летнюю дочку с топором.

- На место происшествия прибыли полицейские, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Мать пострадавших детей написала заявление. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU