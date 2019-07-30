2019-07-30T15:07:05+03:00
Общество

Администрация Краснодара сэкономила 500 млн рублей

Мэрия берет дешевые государственные кредиты
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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По словам главы Краснодара Евгения Первышова, два года назад у города был огромный долг. С 2017 по 2018 годы власти выплатили 3,5 млрд рублей. Недавно администрация взяла кредит из краевого бюджета - 3,7 мдрд рублей под более низкий процент, чтобы погасить займ в коммерческих банках.

- В конце 2019 года город рассчитывает выйти на остаток долга в 5,6 млрд руб. коммерческих кредитов — чтобы рефинансировать их со ставкой около 8%, - цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара. - Сэкономленные деньги направили на ремонт школ и детсадов. На это выделили 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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