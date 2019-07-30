На Кубани прокуратура требует выдать онкобольному обезболивающее
Пациент пожаловался на врачей ЦРБ Щербиновского района
ФОТО: архив "КП"
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Бездействие врачей и чиновников минздрава прокуратура признала незаконным. Медики не обеспечили больного раком жизненно необходимыми лекарствами. Надзорный орган подал в суд на бездействие врачей. Претензию удовлетворили и обязали медучреждение выдать препараты пациенту как можно раньше.
- Житель хутора Любимов несколько раз обращался в больницу, чтобы получить препараты. Работники ЦРБ Щербиновского района и сотрудники минздрава края ничего не сделали, чтобы обеспечить больного жизненно необходимыми лекарствами, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU