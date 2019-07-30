В Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов
Управление МВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего иностранного гражданина. Его обвиняют в организации незаконной миграции, а также изготовлении и сбыте поддельных документов, печатей и бланков. Мужчину задержали полицейские совместно с сотрудниками краевого управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
- Во время обыска на съемной квартире подозреваемого были обнаружены поддельные бланки и печати, а также крупная сумма денег. Выяснилось, что печати он приобрел весной 2019 года через Интернет. Затем изготовил поддельные документы на свое имя и троих иностранцев, с которыми он проживал в квартире, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Злоумышленника поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские устанавливают личности возможных подельников правонарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU