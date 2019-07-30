В Краснодаре на 2,5 месяца частично перекроют улицу Бородинскую

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-30T15:45:43+03:00

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В Краснодаре с 30 июля 2019 года ограничат движение транспорта по улице Бородинской. Машины смогут проехать в направлении выезда из города только по одной полосе улицы на участке от ул. им. Василия Мачуги, 182 до ул. Бородинской, 156/2.

- Частичное перекрытие движение вызвано строительством новой ливневой канализации к возводимым многоквартирным домам. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на данном участке, соблюдать скоростной режим, следовать предписаниям установленных знаков и быть взаимовежливыми, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что завершить все работы и открыть улицу Бородинскую для проезда транспорта в полном объеме планируют 15 октября 2019 года.

Напомним, в Краснодаре из-за ремонта на подстанции изменится маршрут двух троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU