2019-07-30T16:06:59+03:00
Общество

Трассу Краснодар-Ейск реконструируют до 2022 года

Работы проведут на 22 км автодороги
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае до 2022 года реконструируют трассу, которая связывает столицу Кубани и Ейск. В данный момент дорога не справляется с потоком транспорта. Только на участке от станицы Новотитаровской до Тимашевска за сутки проезжает порядка 25 тысяч автомобилей.

- Из-за плотного трафика на трассе постоянно возникают пробки, особенно в период отпусков. Избавится от них планируют за счет реконструкции объектов в Тимашевском и Динском районах. Для начала, реконструируют участок длинной 10 км в районе станицы Медведовской. В результате, здесь появится еще одна полоса для движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также планируется возведение двух транспортных развязок и дороги, которая обеспечит беспроблемный въезд в станицу Медведовскую. Здесь же разместят пункт весового контроля и площадку для отдыха. Стоимость объекта составит 7 млрд рублей, а на его возведение потратят 3 года.

Второй этап реконструкции подразумевает работы на 12-киллометровом участке трассы от Новотитаровской до границы с Тимашевском районом.4-полосная дорога должна заработать в полном объеме уже осенью 2021 года. Также, за два года возведут транспортную развязку в районе станицы Старомышастовской. Проект оценивается в 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе реконструируют Восточный рынок
На побережье Ейского района вышли «пляжные патрули»
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
Из 10 тысяч км кубанских дорог только 52 км – высшей категории
В Краснодаре нашли труп таксиста в машине
На Кубани продолжается реализация нацпроекта «Демография»
В Отрадненском районе банк недодал мужчине денег по кредиту
В Сочи этой осенью назначат нового мэра
На строительстве корпуса сочинского санатория аферисты «заработали» более 70 млн рублей
В Краснодаре на 2,5 месяца частично перекроют улицу Бородинскую
В Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов
На Кубани прокуратура требует выдать онкобольному обезболивающее
Администрация Краснодара сэкономила 500 млн рублей
На Кубани 12-летний мальчик избил трех детей и бегал за ними с топором