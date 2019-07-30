Трассу Краснодар-Ейск реконструируют до 2022 года

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-30T16:06:59+03:00

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В Краснодарском крае до 2022 года реконструируют трассу, которая связывает столицу Кубани и Ейск. В данный момент дорога не справляется с потоком транспорта. Только на участке от станицы Новотитаровской до Тимашевска за сутки проезжает порядка 25 тысяч автомобилей.

- Из-за плотного трафика на трассе постоянно возникают пробки, особенно в период отпусков. Избавится от них планируют за счет реконструкции объектов в Тимашевском и Динском районах. Для начала, реконструируют участок длинной 10 км в районе станицы Медведовской. В результате, здесь появится еще одна полоса для движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также планируется возведение двух транспортных развязок и дороги, которая обеспечит беспроблемный въезд в станицу Медведовскую. Здесь же разместят пункт весового контроля и площадку для отдыха. Стоимость объекта составит 7 млрд рублей, а на его возведение потратят 3 года.

Второй этап реконструкции подразумевает работы на 12-киллометровом участке трассы от Новотитаровской до границы с Тимашевском районом.4-полосная дорога должна заработать в полном объеме уже осенью 2021 года. Также, за два года возведут транспортную развязку в районе станицы Старомышастовской. Проект оценивается в 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU