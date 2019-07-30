На строительстве корпуса сочинского санатория аферисты «заработали» более 70 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-30T16:29:34+03:00

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В Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, возбужденное в отношение 12 человек – жителей Москвы и Сочи. Их обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

- Как следует из материалов дела, в 2016 -17 годах жители Москвы, вступив в сговор с еще одним мужчиной, главным врачом сочинского санатория «Юность» и его заместителем. Совместно они вносили недостоверные сведения о строительстве спального комплекса с бассейном. По факту никакие работы не проводились. При этом, злоумышленники получили от Министерства здравоохранения России средства в размере 68 млн рублей по подложным актам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Помимо этого, заместитель главврача санатория «Юность» мошенническими действиями получила более 2 млн рублей. Она заключала договоры с предпринимателями Сочи на проведение работ, которые выполняли сотрудники лечебного учреждения.

Все члены группы находятся под стражей, домашним арестом или подпиской о невыезде, в зависимости от своей роли. На имущество обвиняемых наложен арест. Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU