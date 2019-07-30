2019-07-30T16:42:25+03:00
Политика

В Сочи этой осенью назначат нового мэра

На курорте стартовал прием документов от кандидатов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи сегодня 30 июля 2019 года стартовал прием документов от кандидатов на пост мэра курорта. Желающих занять должность ждут до 29 августа в Горсобрании.

-Побороться за пост главы Сочи может любой желающий гражданин России старше 21 года, имеющий высшее образование. Также в числе обязательных условий для кандидатов – опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет на предприятии или в организации. 3 года для тех, кто был руководителем муниципальной или государственной службы, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом – прием документов и проверка их подлинности, на втором – собеседование. После этого всех претендентов на руководящую должность оценят по бальной системе.

Стоит добавить, что уже состоялось первое заседание конкурсной комиссии. Ее председателем выбрали директора краевого департамента внутренней политики Галину Москалеву. Ее заместителем стал глава Горсобрания Сочи Виктор Филонов.

Действующий мэр Сочи Анатолий Пахомов будет занимать должность градоначальника до 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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