В Отрадненском районе банк недодал мужчине денег по кредиту

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-30T16:48:19+03:00

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21 июля житель станицы Отрадной сообщил в полицию, что 20 мая он взял кредиты на 75 тысяч рублей и 230 тысяч рублей. И только через 2 месяца заметил, что ему начислили на карту всего лишь 150 тысяч рублей, а платил он за оба кредита на общую сумму 305 тысяч рублей.

- Кредит мужчина оформил в мини-офисе одного из банков станицы Отрадной, - сообщает источник в правоохранительных органах. – По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU