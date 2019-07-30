2019-07-30T17:13:12+03:00
Общество

На Кубани продолжается реализация нацпроекта «Демография»

До 2024 года его финансирование составит порядка 30 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае на реализацию региональных программ, входящих в нацпроект «Демография», потратят почти 29 млрд рублей. В 2019 году больше всего денег направят на финансовую поддержку семей при рождении детей – почти 6 млрд рублей.

- На ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка потратят около 1 млрд рублей, еще около 2 млрд потратят на такие же выплаты, но при рождении третьего или последующих детей. Средства регионального маткапитала, заложенные в бюджете на 2019 год составляют 200 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе продолжится реализация проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Только в 2019 году на строительство пяти детсадов и двух пристроек, а также выкуп одного дошкольного учреждения потратят почти 915 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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