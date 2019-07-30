В Краснодаре нашли труп таксиста в машине

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-30T17:39:44+03:00

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30 июля на улице Гаврилова, 100 полицейские достали из иномарки труп водителя такси. Об этом им сообщил один из прохожих. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="1024" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/723148" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре в машине нашли тело таксиста.Источник: Кубанские новости

- Сообщение об обнаружении тела автомобиле поступило в час дня. Лежал мертвым в машине 63-летний житель Динского района. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, - цитируют сотрудника пресс-службы УМВД Краснодара Викторию Гузенко «Кубанские новости».

По данным в правоохранительных органах, труп мужчины нашли в арендованной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU