В Краснодаре нашли труп таксиста в машине
Тело 63-летнего мужчины отправили на судмедэкспертизу [видео]
ФОТО: Скриншот видео "Кубанских новостей"
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30 июля на улице Гаврилова, 100 полицейские достали из иномарки труп водителя такси. Об этом им сообщил один из прохожих. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют правоохранительные органы.
В Краснодаре в машине нашли тело таксиста.Источник: Кубанские новости
- Сообщение об обнаружении тела автомобиле поступило в час дня. Лежал мертвым в машине 63-летний житель Динского района. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, - цитируют сотрудника пресс-службы УМВД Краснодара Викторию Гузенко «Кубанские новости».
По данным в правоохранительных органах, труп мужчины нашли в арендованной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU