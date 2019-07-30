2019-07-30T17:39:44+03:00
Общество

В Краснодаре нашли труп таксиста в машине

Тело 63-летнего мужчины отправили на судмедэкспертизу [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Скриншот видео "Кубанских новостей"ФОТО: Скриншот видео "Кубанских новостей"
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30 июля на улице Гаврилова, 100 полицейские достали из иномарки труп водителя такси. Об этом им сообщил один из прохожих. Причины и обстоятельства смерти сейчас выясняют правоохранительные органы.

В Краснодаре в машине нашли тело таксиста.Источник: Кубанские новости

- Сообщение об обнаружении тела автомобиле поступило в час дня. Лежал мертвым в машине 63-летний житель Динского района. Труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, - цитируют сотрудника пресс-службы УМВД Краснодара Викторию Гузенко «Кубанские новости».

По данным в правоохранительных органах, труп мужчины нашли в арендованной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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