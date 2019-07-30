Из 10 тысяч км кубанских дорог только 52 км – высшей категории

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-30T17:39:40+03:00

Ситуация с муниципальными трассами тоже не из лучших

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В Краснодарском крае оценивать качество ремонта дорог будут муниципалитеты. Такую ответственность закрепят на законодательном уровне. На Кубани проложено порядка 10 тысяч км дорог регионального значения. Из ни лишь 52 км являются трассами высшей категории. Из 30 тысяч км муниципальных дорог лишь 40% соответствуют нормам, предъявляемым к качеству покрытия.

- Объем дорожного фонда края превышает 32,5 млрд. рублей. При этом 9 млрд направлено на содержание именно муниципальных трасс. Теперь следить за качеством ремонта и осуществлять приемку работ у подрядных организаций будут те муниципалитеты, где они велись, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

При этом, вся ответственность за прием некачественных работ также ляжет на представителей муниципальных комиссий. Сейчас данный вопрос детально прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU