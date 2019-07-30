2019-07-30T17:51:21+03:00
Общество

На побережье Ейского района вышли «пляжные патрули»

Специальная комиссия проверяет состояние мест отдыха граждан на соответствие нормам и правилам
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае специальные комиссии, состоящие из сотрудников региональных министерства туризма, ГО и ЧС, департамента потребительской сферы, ГИМС, полиции и других ведомств, продолжают обследовать пляжи. Сейчас они работают на территории Ейского района на косе Долгая.

- Специалисты оценят наличие в местах отдыха спасательных средств, медицинских постов, а также оснащение технических зон и обустройство мест для купания граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также проверят работу организаций общественного питания, прокатов плавсредств, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Информация обо всех выявленных нарушениях передается главам муниципалитетов, чтобы они приняли оперативные меры для их устранения.

«Мобильные патрули» работают с начала купального сезона. Уже обследовали практически все пляжи Азово-Черноморского побережья. Лучшими признали территории отдыха в Кабардинке, Дивноморском, Геленджике, Новороссийске, Сочи и других населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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