В Анапе реконструируют Восточный рынок

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-30T18:40:36+03:00

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Анапский городской суд признал объекты торговли, которые установлены на территории Восточного рынка, незаконными. В данный момент, подрядные организации осуществляют их демонтаж под надзором сотрудников службы судебных приставов.

- Арендатор земельного участка совместно с представителями администрации города-курорта работают над вопросом организации здесь полноценного торгового объекта, который не только соответствовал всем нормам и требованиям действующего законодательства, но и был бы безопасен и удобен для жителей и гостей курорта, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В новом «Восточном рынке», в частности, появятся современные торговые ряды и охраняемая стоянка для частного транспорта. Также, для удобства посетителей торгового объекта организуют дополнительный проезд, соединяющий улицы Солдатских матерей и Парковую.

Сейчас фермерам предложили места для торговли на ярмарочных площадках по Солдатских матерей и на рынке «Северный», а также на выездных ярмарках-привозах.

ИСТОЧНИК KP.RU