2019-07-30T18:40:36+03:00
Общество

В Анапе реконструируют Восточный рынок

Сейчас здесь демонтируют незаконные торговые объекты
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
Изменить размер текста:

Анапский городской суд признал объекты торговли, которые установлены на территории Восточного рынка, незаконными. В данный момент, подрядные организации осуществляют их демонтаж под надзором сотрудников службы судебных приставов.

- Арендатор земельного участка совместно с представителями администрации города-курорта работают над вопросом организации здесь полноценного торгового объекта, который не только соответствовал всем нормам и требованиям действующего законодательства, но и был бы безопасен и удобен для жителей и гостей курорта, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В новом «Восточном рынке», в частности, появятся современные торговые ряды и охраняемая стоянка для частного транспорта. Также, для удобства посетителей торгового объекта организуют дополнительный проезд, соединяющий улицы Солдатских матерей и Парковую.

Сейчас фермерам предложили места для торговли на ярмарочных площадках по Солдатских матерей и на рынке «Северный», а также на выездных ярмарках-привозах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На побережье Ейского района вышли «пляжные патрули»
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
Из 10 тысяч км кубанских дорог только 52 км – высшей категории
В Краснодаре нашли труп таксиста в машине
На Кубани продолжается реализация нацпроекта «Демография»
В Отрадненском районе банк недодал мужчине денег по кредиту
В Сочи этой осенью назначат нового мэра
На строительстве корпуса сочинского санатория аферисты «заработали» более 70 млн рублей
Трассу Краснодар-Ейск реконструируют до 2022 года
В Краснодаре на 2,5 месяца частично перекроют улицу Бородинскую
В Краснодаре иностранца арестовали за подделку документов
На Кубани прокуратура требует выдать онкобольному обезболивающее
Администрация Краснодара сэкономила 500 млн рублей
На Кубани 12-летний мальчик избил трех детей и бегал за ними с топором